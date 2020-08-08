2020年已過一大半，塔羅牌專家艾菲爾就在臉書上指出，最近許多人表示，上半年過慘烈且運勢不順到了極限，於是今天他在臉書上公布現在起直到年底，喜事好運不斷的四大生肖，其中上榜的分別有，生肖豬、虎、牛以及蛇。

TOP4生肖豬

上半年運勢不斷起伏，找不到一個穩定下來的目標。但從現在開始直到年尾，你的好運即將展開，積極付出的努力都將有所回報，在太陽吉星的庇佑下，在工作上雖然依舊忙碌，但也替自己爭取到加薪晉升的機會，贏來事業高峰。感情方面跟心儀的對象能有新一步的進展，可以多見面，有利於了解彼此，如果相處順利，不排除在年底論及婚嫁喔。單身者可佩戴五行屬金的飾品，旺桃花。

TO3生肖虎

今年天狗凶星來犯，在6/21日蝕前後那段期間是你今年最低潮的時候了。在年底前有一波異動，這是一個讓你成功的機會，所以只要有「好的變動」就一定要把握機會，例如因業務需求，想要換新手機、新電腦，這就代表你想提高自己的競爭力，對事業晉升很有幫助；想要換一間大一點的房子，讓一家人住的舒適一點，這就會提升家運，凝聚一家人的向心力。感情方面有閃婚跡象，有對象者好好把握，單身者多去有水的地方走走，有利桃花開。

TOP2生肖牛

今年有病符凶星來攪局，讓你的健康、心靈蒙上一層灰。但從現在到年尾，你的壞運氣就要一掃而空了，擺脫過去那種扎心的日子，做任何事都能迅速又準確地做出決定，並且在你徬徨的時候，會有貴人助你一臂之力，在貴人幫助下，投資有準確的賺錢管道；工作被肯定；事業也越來越好。感情方面能突破僵局，找到合適的人穩定下來，想脫單可多穿搭紅色系的衣服、飾品，能讓月老看見你。

TOP1生肖蛇

上半年經歷了小耗與劫煞，在工作業務上常被半路攔截，還有數不清大大小小的破財消災，讓你上半年苦不堪言。但從此時此刻開始，你將受到紫微星的大大賜福，所有好事都將進你家門。運勢達到高峰，身旁小人退散丶貴人出現，做起事情來游刃有餘。感情方面近期有人會主動向你告白，而且剛好是你喜歡的類型，一定要好好把握。單身者可以多到有樹木的地方旅遊，能幫助你早日遇到良緣。

(中時新聞網)