大陸中國生物技術集團（CNBG）8月6日聲稱，其附屬公司北京生物製品研究所（Beijing Institute of Biological Products）的新冠肺炎滅活疫苗的生產工廠已經通過國家審查，已獲得生產證書可以投產。

該工廠是世界上第一個、也是最大的新冠肺炎滅活疫苗生產工廠，每年可生產2.2億劑疫苗。研究人員指出，這2.2億劑疫苗將用於醫務人員，以及在機場和邊境檢查站工作的人員。在中國獲得一定數量的疫苗後，將考慮出口疫苗到菲律賓和巴西。

據路透社報導，中國生物技術集團正在巴西開展第四次新冠肺炎疫苗試驗，並將很快尋求監管部門的批准。與此同時，阿拉伯聯合酋長國包括阿聯酋國民和外籍人士在內的15,000名當地志願者，正在測試中國生物技術集團的候選疫苗。

中國工業和信息化部發言人在7月下旬表示，中國有13家公司已開始能力建設Covid-19疫苗，其中9家公司已獲批准開始臨床試驗。這9家公司中，有4家正在推動滅活疫苗技術的發展，3家正在致力於核酸疫苗的開發，1家是基於腺病毒載體疫苗的開發，而另1家則選擇了重組蛋白疫苗。

(中時新聞網)