環團與醫界團體發起抗暖化反空汙遊行，台中市長盧秀燕8日下午到場力挺表達認同與支持，並提出「台中市管制生煤自治條例是有效力」、「中火2號、3號機組不重啓」、「台中市對大型污染源的裁罰是有效的」等三大訴求，與各界一同努力，保護環境、守護民眾健康。

由環團與醫界團體共同發起「抗暖化 反空污 團結顧健康遊行」，8日下午在台中舉行，鐵馬遊行隊伍從市民廣場出發，行經市政公園與遊行第二隊伍會合，進行「NET 0 CARBON」排字活動，並表達訴求。盧秀燕率副市長黃國榮、環保局長吳志超、衛生局長曾梓展等局處首長到場支持，並致贈樹苗給環團代表，表達願與各界一同努力，達成「抗暖化 反空污」共同目標。

盧秀燕表示，她在髖關節手術後，雖然不宜久站，「堅持與人民站在一起的態度不曾改變」，今日一樣選擇站出來，因為改善空污、減煤減碳是她長久理念，過去還沒擔任市長時，她與人民站在一起反空污，直至今日「始終如一」，跟人民站在一起，與環團、醫界、民意代表等一起展現決心，希望中央政府體認中部民眾已經無法再忍受空污，能夠懸崖勒馬、愛護民眾，展現他們反空污的決心。

盧秀燕指出，她上任至今一年半時間，「小蝦米對抗大鯨魚」，今日對於環團醫界三大訴求，她不僅認同支持，再增加三大訴求，包括「台中市管制生煤自治條例是有效的」、「中火2號及3號機組不重啓」、「台中市對大型污染源的裁罰是有效的」，中央無權撤銷台中市議會通過的減煤自治條例。

盧秀燕強調，燃煤污染是最大污染源，中火十部機組不但是全國最大電廠，也是世界第四大的火力發電廠，而且全部燃煤造成污染，考量備載容量，中火二部機組不可以重啟，而且透過科學採證，中火污染的確超標，所以予以重罰，因為這是事實，如果中央輕忽中南部人民聲音，包庇污染者侵害中南部人民健康，會被人民唾棄。

(中時 )