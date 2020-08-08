知名五星級飯店、宜蘭礁溪老爺酒店驚傳疑似客人集體食品中毒，截至8日下午4時，共有旅遊團等旅客164人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中92人就醫。有民眾質疑是礁溪老爺酒店的水質有問題，不過礁溪老爺酒店強調，水質皆符合政府飲用水規定。

宜蘭礁溪老爺酒店集體食品中毒事件，據宜蘭衛生局統計，截至8日下午4時，有噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀的人數已飆升至164人，有民眾質疑飯店用水並非自來水，懷疑是地下水水質問題，日前衛生局已至飯店進行飲用水質採樣，正在等待抽驗結果。

礁溪老爺酒店表示，飯店無自來水管線，已爭取10多年，因此飯店用水採地下水井，而地下水皆經過多道程序過濾、殺菌，飯店每3個月也會定期抽驗，水質檢測均合格。

目前飯店已依衛生局指示，暫停雲天自助餐營運，若住客有提出反映或質疑，將派員前往了解並全力配合及協助，不過至今沒有任何客人提出退房、退餐要求，至於雲天自助餐廳何時復業，尚未有確定時間。

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(中時新聞網)