「牽罟」在金門古早也俗稱「牽網」，在漁村人口老化之下，傳統捕撈技藝已有失傳之虞。 （縣府提供）

「牽罟」兩尾端固定在岸邊，在圍住魚群後再由岸上的人齊力收網。（縣府提供）

楊鎮浯縣長也在老漁民的指導下，體驗「搖櫓」的樂趣。（縣府提供）

大魚掛網!楊鎮浯縣長（右二）也笑得好開心 !（縣府提供）

暑假不要留白!帶小朋友來金門「牽罟」，一起踏浪合力拉網，看魚、蝦在陽光下閃亮跳躍，與大海分享豐收的喜悅，也體驗即將失傳的古老捕撈技術，懷想先民一路走過的光陰故事。

在88父親節這個特別的日子，〈金門縣成功休閒漁業發展協會〉在金湖鎮成功海灘舉辦一場「親子牽罟樂」活動，吸引上百名鄉親和遊客開心參加。大家在老漁民的帶領下，與縣長楊鎮浯、鎮長陳文顧同聲吆喝，齊力拉出魚蝦蹦跳，銀光點點的漁網，禮讚來自大海給子民的恩賜，也對傳承數百年的傳統技藝致上無盡的崇敬。

近年來致力於「牽罟」保存工作的〈金門縣成功休閒漁業發展協會〉指出，「牽罟」在金門古早也俗稱「牽網」，通常是在魚汛期間，魚群密集出現在近海時，漁民乘舢舨將漁網撒到海裡，兩尾端則固定在岸邊，在圍住魚群後再由岸上的人齊力收網。但在漁村人口老化之下，傳統捕撈技藝已有失傳之虞。

該協會在傳習與大海拔河的「牽罟」捕魚技術，向民眾介紹中網的魚種，並將小魚蝦、小花蛤放回大海，帶頭示範保護海洋生態和漁業資源之外，也在成功出海口廣場安排補網、搖櫓體驗和美食品嘗，紅男綠女來來去去，讓平日寂靜的海灘，一下熱鬧起來!

縣府觀光處表示，今年協會開始收費受理團客預約報名，每次2萬元，報名事宜可洽詢觀光處：082-324194。

觀光處也規畫與金湖鎮公所於10／2-10／4舉辦系列海洋活動，有呷冰比賽、 貝類DIY、千人魚苗放流、沙雕比賽、大咖歌星表演，以及沙灘排球、迷你足球、躲避球等各式沙灘比賽，歡迎遊客在碧海藍天的金門，留下最美好的回憶。

金門,牽罟,失傳,古老,捕撈技術,楊鎮浯,觀光處,成功休閒漁業發展協會

(中時 )