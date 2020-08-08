3X3.EXE聯盟賽又回到南區預賽，8日於台南安平開台天后宮廟前廣場進行比賽。感謝安平開台天后宮總幹事林國明大力相挺出借場地，為要讓廟埕重現往日熱鬧嬉戲的場景，全力支持南區第4回合賽事至台南舉行。台中夢想家青年連續四度抱回冠軍，高居目前3X3.EXE聯盟積分排名第1，奪下全隊最高12分的蘇文儒獲選MVP。

冠軍賽又是由熟面孔登場廝殺，夢想家青年碰上星動銀河旅站，特別是第4回合星動銀河旅站換了1位即戰力張學坤，大大增強了星動銀河旅站衝擊冠軍的競爭力。過程中，雙方一路比分緊咬，大表歸零時，才以19比19進入延長賽。星動銀河旅站在延長賽一開始，便犯規將夢想家青年呂威霆送上罰球線，兩罰全中，夢想家青年4度收下冠軍。

3X3.EXE與Absolute3x3一直思索著如何將FIBA3X3認證賽事與臺灣的在地元素結合，呈現出3x3平易近人的街頭感，將比賽場地帶到令人意想不到的地方，如同3X3.EXE聯盟造訪過的台中市政府穿堂與基隆海洋廣場。而本周的台南安平開台天后宮，更是另一個驚人之舉。

22日南區第5回合及23日北區第5回合，為積分加總的最後1回合。第5回合後將統計各隊前5回合的積分，各區排名前兩名的隊伍，聯盟將視情況安排球隊參與國際賽。

(中時 )