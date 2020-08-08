中職富邦悍將為了中止3連敗，今天推出本季富邦最強王牌索沙上陣，索沙也不負眾望，主投9局被打6安打無失分，拿到無四死球完封勝、也是中職本季第1場完封勝、個人4連勝，終場富邦悍將4比0力克統一獅、中止3連敗。

今天賽前索沙已有7勝3敗，16場先發多達10場優質先發，而且近5戰擁有3勝，然而對戰統一獅0勝1敗，今天是他對戰獅隊首勝的考驗，索沙投得順手，最後一局狂飆球速，最快飆到155公里。

江辰晏近況也不好，今天賽前近5戰苦吞4敗、5連敗，求勝若渴，今天他力求振作，主投7局被打2安打、卻丟了4分，主要是張進德的3分炮重傷，江辰晏已有連續4場被全壘打（共4發）。

比賽打完9局，統一獅6安打、富邦只有2安打，其中獅隊第1、第9棒陳傑憲、林靖凱各有2安打、林安可1安打，可惜攻擊火力串連不足；反而富邦李宗賢安打有1打點、張進德全壘打有3打點，得分效率高。

由於獅隊與富邦一路僵持不下，直到6局下，范國宸四壞球保送上壘，隊友連2次犧牲觸擊送至三壘，李宗賢再把他送回本壘得分，隨後張進德轟出3分炮，富邦一口氣攻得4分，4比0領先獅隊至終場。

(中時 )