環保署今年2月間撤銷台中市環保局對中火的3項處分，環保局向台北高等行政法院聲請停止執行，7日卻遭駁回。盧秀燕8日強調，市府裁罰中火是因汙染超標，當然該罰；市府正在研究提出抗告，「地方政府跟人民站在一起」，不論誰製造空污，市府都不會包庇。

盧秀燕表示，市府裁罰本就是應盡的職責，很遺憾中央政府，尤其環保署官官相護，對於中火製造污染不但視而不見，甚至撤銷市府裁罰，民眾沒有辦法忍受。

媒體詢問中火議題已陷入法律戰！未來台中市如何對抗空汙。盧秀燕說，「今天大遊行就是人民的態度」，也是地方政府的態度；反空汙、減煤減碳是一條非常艱辛的道路，絕對不會妥協、不會停止，今天中部這麼多人站出來，對於中火重啟機組、中央撤銷市府裁罰展現態度，也希望中央政府一定要體認民意，站在民眾這一邊，善盡政府改善空污的決心。

中市府強調，「氣候緊急狀態」是基於氣候變遷，呼籲各級政府重視的環保概念，截至今年7月19日止，全球已有1755個政府(含地方政府)宣告進入「氣候緊急狀態」，首要目標就是減碳，影響範圍涵蓋8.2億名公民。歐盟議會已於去年11月達成共識，宣布歐洲及全球進入氣候緊急狀態，另包括英國、韓國、加拿大也加入行列。

(中時 )