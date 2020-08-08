88父親節適逢莫拉克風災滿11周年的日子，日光小林社區發展協會在臉書發文追悼，並帶著百合花返回小林紀念公園探望親人，不過正逢選舉黃金周，藍綠白高雄市長候選人均未現身，杉林區日光小林社區仍感謝市府派代表出席表達關切，讓他們感受溫暖。

高雄市杉林區日光小林社區理事長姚水福表示，11年前小林村發生滅村事件，是全國重大事件之一，但今年無人關注，可能大家都忙，沒能來到現場追思。

姚水福說，他還是感謝市府派代表出席，希望未來不管誰當選，仍然可以繼續支持小林村，因為重建這條路從未停止。

姚水福表示，現在小林村仍在努力重建中，人口外流嚴重，山上工作不易，且居住在永久屋的村民，只有房屋居住權，土地仍然不是村民所有，因此對於地方的認同感不足，期望未來的政府，能夠鬆綁條例，開放購買土地，讓後代能夠安身立命，不用擔心迫遷的問題，也是對11年前離開的親人，可以有一個交代，這樣才能放心的回到祖先的身邊。

(中時 )