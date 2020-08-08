中共全國人大常委會今起一連四天在北京召開。國務院港澳辦主任夏寶龍在會上，受國務院委託，就提請「香港第6屆立法會繼續運作作出決定」的議案作說明。當局稱全國人大常委會對香港第7屆立法會選舉推遲後出現的立法機關空缺問題依法及時作出相關決定，對確保港府施政和社會正常運轉及繁榮穩定，是十分必要的。

央視報導，《國務院關於提請全國人民代表大會常務委員會就香港特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案》今日已提請全國人大常委會審議。受國務院委託，夏寶龍對議案作了說明。

國務院認為，推遲選舉的決定法律依據充分，符合當前香港疫情發展的實際情況，有利於保障公共安全和選舉公平公正，符合公眾利益，是必要、恰當的。國務院已於7月29日向特首林鄭月娥發出公函，表明中央對有關決定的支持。人大常委會對香港第七屆立法會選舉推遲後，出現的立法機關空缺問題依法及時作出相關決定，對於確保香港特區政府施政和社會正常運轉、保持香港的繁榮穩定，是十分必要的。

據官方早前公布的議程內容，未見關於香港事宜，故這次常委會新增了處理立法會換屆選舉延後一年出現「真空期」問題的議程。

此外，本次常委會也審議中共《國旗法》及《國徽法》修正草案。其中《國旗法》修正草案增加「不得倒掛或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗」，以及「不得隨意丟棄國旗」等規定。

(中時 )