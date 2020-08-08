施易男（左）羅美玲一起演出舞台劇《大寶神珠》。（夢蓮花文藝基金會提供）

施易男。（夢蓮花文藝基金會提供）

羅美玲曝光她製作老公與兒子的相簿當父親節禮物（夢蓮花文藝基金會提供）

施易男最近與羅美玲排演舞台劇《大寶神珠》，適逢父親節，他回憶起昔日爸爸非常反對他進演藝圈，「當年我成為小虎隊三軍，隔天報紙出來，爸爸看到後非常不諒解，整整兩年不跟我說話。」他說，和爸爸同是金牛座，有同樣的牛脾氣，「爸爸不希望我踏入演藝圈後受苦，直到我考上大學後才願意跟我說話。」

施易男說，後來爸爸病重時，他一直在身邊陪伴，爸爸眼神流露出很愛這個兒子的模樣。那時他即將當兵，爸爸臨終前，對著他說「你要加油，家裡只剩媽媽，要好好的照顧家裡」，那是他人生第一次經歷生離死別，「我在加護病床的地板上跪了很久，請爸爸安心地走」。他哽咽說：「爸爸走的時候，所有器官都衰竭了，是靠機器在維持，意志力仍非常堅強。」

羅美玲的父母在她年幼時離婚，她與弟弟跟著父親生活，父親一直很疼愛她，當她從護士轉當歌手，爸爸就鼓勵她義無反顧地去做，並語重心長對她說：「妳做快樂的事最重要。」她曾催促爸爸再婚，結果爸爸對她說，「我有你跟弟弟就夠了，你們都那麼大了，我要老伴做啥？」

談到今年父親節怎麼過，她說爸爸什麼都不缺，最想見到她，但最近忙著排練，打算最近找時間回山上看爸爸，「帶兒子回去好好陪伴爸爸，就是最好的父親節禮物。」 而羅美玲的老公Terry今年晉身二寶爸，她謝謝他一路相挺，也把她爸爸當成自己的父親，所以她準備了一個禮物給老公，「把兒子從小到現今和他一起拍的合照，製作成相本送給老公」。

羅美玲說，她小學三年級時就學煮飯，每天牽弟弟地手去上學，學習自己照顧自己，甚至代替爸爸幫弟弟簽聯絡簿，自認一直以來不曾讓人擔心。而她也因為人父母後，才開始體悟到父親以前的辛勞，以往自己追求夢想，毅然決然從小護士踏入歌壇，讓她體悟，小孩想學的特殊才藝，要尊重他們的想法與意願，「除非他們說，媽媽我想要學唱歌，學跳舞，不然不會強迫他們去做。」她希望能讓孩子們快樂地長大，因此只要工作空檔都會陪伴著兒子去公園奔跑或是泳池游泳。

(中時 )