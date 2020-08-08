鹿港天后宮前歌迷擠爆。（吳敏菁攝）

羅大佑喚起無限回憶。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮主委張偉東和羅大佑合影。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

40年前羅大佑以一曲「鹿港小鎮」唱紅了鹿港，8日首度在鹿港天后宮牌樓前廣場開唱，呼應場景，歌迷、鄉親一起沸騰，擠爆了廣場，羅大佑訴說創作初衷和對鹿港的心意，演唱一曲又一曲膾炙人口的金曲，喚起青春歲月的回憶，讓人們如癡如醉。

羅大佑來到鹿港，受到熱烈歡迎，鹿港天后宮主委張偉東、縣長王惠美都與他私下合影，現場直播，還以電影敘事手法進行，羅大佑祕訪鹿港，穿梭於九曲巷弄間，拿起木吉他，即興自彈自唱「青蚵嫂」，隨即以站在鹿港天后宮裡，對著媽祖虔誠上香祈福，走到舞台演唱。

隨著音符，擠爆了的天后宮廣場人們和守著直播歌迷，墜入回憶，羅大佑向所有人祝福父親節快樂，表示40年來第一次來天后宮面前唱歌，說起因為創作鹿港小鎮，產生了美麗的誤會，這次在媽祖面前澄清了，當年台灣正面臨很大轉變，思考怎麼用一首歌來代表社會的改變，鹿港曾經是最繁華第二大城市，卻又逐漸沒落，創作初衷在表達人們繁榮又害怕失去了原來的感覺，這次來天后宮舉辦演唱會是有特別意義。

演唱過程中羅大佑帶來許多大家耳熟能詳的經典曲目，心肝寶貝、戀曲1980、超級市民、現象七十二變、之乎者也、光陰的故事、你的樣子等歌曲。

壓軸歌曲特別獻唱鹿港小鎮，觀眾為之激動不已，隨歌曲節奏擺動並大聲合唱，歡呼聲、掌聲、合唱全收音進直播，為直播音樂會掀起另一波高潮，成了當天最美的演出片段。

歷史小鎮鹿港，果真的是記憶的寶藏，在這裡從先回味了一個時代，曾被最喜歡，深直人心的歌，直播時，粉絲也紛紛留言「在鹿港唱鹿港小鎮！好感人」、「我跟我爸看到哭T-T-」、「好像在看電影」、「這才像愛情」為鹿港場活動畫下完美的結束。

(中時 )