美國總統川普近日批評，抖音海外版TikTok可能向北京政府提供用戶資料，並以保護國家安全為由封殺這款熱門應用程式。《紐約時報》7日引述美國中央情報局（CIA）最新評估結果稱，目前並無證據顯示北京政府曾透過TikTok獲取用戶資料，但也不能保證該程式不會帶來任何風險。

報導指，美國不少兒童及青少年沉迷TikTok，為家長帶來管教方面的問題；而CIA近來被要求評估TikTok是否存在國安風險時，得到模棱兩可的答案。CIA分析人員告知白宮，大陸情報部門可能攔截用戶資料或利用TikTok入侵手機，但目前並無證據顯示他們曾經這樣做。

情報官員認為，TikTok的威脅較華為來得低，微信的風險更加有限，不過，官員強調CIA的評估結果並不代表TikTok完全安全，也不保證安裝該程式屬於明智之舉。

先前有國會議員認為，抖音可被用作監控程式。手機安全公司Lookout的安全情報研究主管赫比森（Christoph Hebeisen）也說，只要北京希望，就能夠取得美國用戶資料。

另外，針對川普的封殺令，抖音母公司字節跳動7日發布聲明指：「若美國政府不能給予我們公正的對待，我們將訴諸美國法院」；該公司還呼籲美國用戶，「有權向各級議員包括白宮表達意見，你們的聲音有權被聽見」。

(中時 )