高雄市長補選最後一個黃金週，三黨候選人積極跑行程。民眾黨吳益政今天被問到父親節怎麼過時，不禁哽咽，除了連日的輿論壓力，甚至想到家人和高雄人時，他忍不住痛哭說：高雄人真的好辛苦，每個人都只拜託他一件事「把經濟做好，讓我們可以生活」。

吳益政今天出席老車自救活動後，談到選舉，忍不住痛哭。吳難過說，「高雄人真的好辛苦，每個人都只拜託我一件事，把經濟做好，讓我們可以生活。我不是講養小孩這樣而已，他們的期待好卑微，我們高雄人變得好卑微啊！」

吳益政接著表示，政治人物每次選舉要麻煩多少人，選上多麼不容易，選上後不做事、不解決問題，罪孽很重啊。不管你是什麼宗教信仰，他覺得出來選，要麻煩好多人，當選，大家給你這麼多的期待、這麼多的權力，不過為什麼不解決我們的問題？

吳益政也在臉書貼文透露，「小時候，爸爸是我的天，好像只要他在，一切都沒問題。」長大後，他的孩子出生時，爸爸已經過世，還來不及請教爸爸該如何當一個好爸爸，一轉眼2個小孩也長大成人。身為人父的辛苦和快樂，他好像又在做中學的過程中，知道怎麼一回事。此次選舉，不少「爸爸」看到「候選人」的反應是，要求把經濟做好、讓老百姓有能力承擔家計；他強調、每一次選舉到前線拜票時、民眾的寄託和期待，他一直謹記在心。

(中時新聞網)