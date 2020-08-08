充氣娃娃的發明，滿足許多人類的慾望，科技日新月異的同時，充氣娃娃也進步神速，美國一家專門製造性愛機器人的公司《Realbotix》，執行長麥特（Matt McMullen）研發出許多逼真、且功能相當驚人的充氣娃娃，讓大票網友直呼「不需要女朋友了」。

《Realbotix》生產的充氣娃娃可以完全客製化，消費者可以選擇娃娃身材、身體各部位大小、胸部形狀，外型像是髮型、膚色、嘴唇、眼睛顏色等，基本要求都可以符合消費者喜好，還可以加入「像真人一樣的血管」，甚至乳頭的顏色也可以更換。

最令人咋舌的是，充氣娃娃加入AI裝置，透過APP設定娃娃的個性、心情、性慾級別、聲音、口音等，她會記住消費者的床上喜好，身上裝有感應器，當說出甜言蜜語或愛撫，娃娃會開始加熱、分泌潤滑劑，發出呻吟聲，擬真程度相當高。

製作一個性愛機器人需花費80小時，價格8000至1萬美元不等，但此款機器人也充滿不少爭議，反對者認為機器人對個人、和社會構成越來越多的心理與道德威脅，且為了營造強暴情境，有些機器人被設計抵抗人類，甚至可以用來練習不正常的性犯罪。

(中時新聞網)