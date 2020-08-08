中職富邦洋投索沙下半季出賽3場都能投到8局以上，今（8）日甚至獲得無四死球完封勝，3戰取得2勝投，這跟下半季更換比賽用球有關嗎？索沙的答案很神秘，用哈哈大笑來大賣關子！

今天索沙先發9局無四死球完投完封勝，創下個人在中職生涯第1次好表現，這也是中職史上第73次、第54人達成，同時他是富邦隊史第5次、第5人達成，富邦隊史前4次、前4人分別為奧古斯都(興農，1996)、希克(義大，2014)、羅力(富邦，2019)與包林傑(富邦，2019)。

賽後索沙表示，這場投球是照著投手教練的指示，所以投手教練要買咖啡請客！因為投手教練與他打賭，如果完投就要買咖啡了。

本季索沙對獅隊防禦率超過8，投得不好，今天完全改觀，他說，投手教練的作戰策略是避免投到打者的熱區，像是很打擊好的蘇智傑、林安可等年輕有爆發力的球員，掌握好可以攻擊的地方。

今天索沙的搭檔捕手是張進德，索沙認為，阿德是很好的捕手，他覺得與他搭配起來是很好的組合，如果與林佑穎搭配也不錯，這2位捕手對他而言，都能夠知道他當下想要什麼！搭配起來都有辦法達到效果。

至於下半季換球後，是否投得較順手？索沙的答案竟然是哈哈大笑說：「不予置評」！而今天9局上猛投150km以上的速球，他的想法是毫無保留地想把這場比賽吃下來，不希望還要麻煩後援投手，所以全力以赴飆球。

(中時 )