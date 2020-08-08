美國衛生部長與日本弔唁團將訪台，但他們狀況特殊，可以免除居家隔離，引發譁然，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，若出事他負責。國民黨新北市議員葉元之則在臉書開酸，「美得冒泡」。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）將訪台，陳時中說開放「外交泡泡」模式，無須14天隔離，更表示未來只要遇到一樣重要的人來台就可適用。葉元之則是在臉書替大家介紹成語，「美得冒泡」，更解釋是因為美國衛生部長來台，可以啟用「外交泡泡」模式，不用居家隔離，後人將「美得冒泡」意思衍生為雙重標準。

至於，後續影響為何，葉元之則說，疫情期間，想來台灣的人，要先努力成為跟美國衛生部長一樣重要的人。他更用成語例句，「小明因為疫情不能回來，美國大哥來連隔離都不用，真是美得冒泡！」

阿札爾不用居家檢疫14天一事，資深媒體人董智森也在廣播節目「小董真心話」中憤怒地批評，「那台灣人的命不是命？萬一被感染怎麼辦？」、「一個人會不會感染跟身分地位有關？可以這樣嗎？這是科學嗎？」。

(中時新聞網)