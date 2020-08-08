王建復很珍惜與兒子分秒的相處。（王建復提供）

王建復開心收到兒子送的棒球帽和卡片。（王建復提供）

王建復平時忙拍戲，但也重視與兒子的親子互動。（粘耿豪攝）

當了多年單親爸爸的王建復，今年首度與12歲的兒子一起共度父親節！他8日表示，兒子小時候一直與前妻住在新加坡，他則是忙著在台灣拍八點檔，5年多前兒子來台與他同住，但每年放暑假都會回新加坡，今年因為疫情無法回去才剛好留在台灣，被姊姊提醒「這是你們兩個第一次一起過父親節」，才讓最近忙到瘋了的他意識到這竟然真的是父子兩的「第一次」。而貼心的兒子除了親手畫圖、寫卡片，還用存下來的錢買了一頂棒球棒送給爸爸當禮物！

他說兒子一直都是很貼心、溫暖的小孩，父子之間每天說愛、互道早晚安，溫馨得像是天天在過節，「我每天一回到家打開門，他一定會對我說『哈囉Daddy』，然後開始跟我分享今天在學校發生的事。」他感慨地說，以前小時候不會跟父母這麼做，所以曾經有一段時間跟爸媽、兄姊都有很大代溝，因此現在的自己，即便拍戲再累也堅持一定要跟兒子好好交流，兒子就寢前就算他還在忙工作沒回家，也必定會傳訊爸爸說「晚安，愛你，Daddy」，他也必定會秒回。

他說最近每天都一早就出門拍TVBS《女力報到–正好愛上你》，兒子總會問他「您明天要幹嘛」，他只能千篇一律回答「要拍戲工作」，所以很想利用父親節這一天好好陪兒子。剛好朋友父子檔8月8日生日，邀約他們一起參與父親節生日會，大家就開心地一起打籃球、玩水仗了一整天。

他曾與新加坡籍前妻協議，待兒子讀國中時就必須回新加坡念書，現在兒子即將升上小六，等於父子緊密相處的時間已經進入倒數，雖然孩子大了，開始對未來就學、生活所在有自己的想法，但仍會尊重媽媽，「所以我非常把握與他相處的每一刻！而且童年只有一次，有時間就會盡量親子互動，帶著他上山下海體驗大自然，今年就很想帶兒子一起騎重機環島」。

雖然當年他與前妻是未婚先孕，改變了原本人生計劃。他說自己原本是個性很急、會衝動也火爆的人，過去可能因為無法掌控好情緒而得罪人，成為父親後，他慢慢學會同理心，「因為他，我的個性愈來愈沈靜，他是我這一生的老師、是我的貴人！」也因此，他想對兒子說：「謝謝有你來當我兒子，謝謝你出現在我生命中！因為有你，我再怎麼辛苦、怎麼累，都很值得」。

(中時 )