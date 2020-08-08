《三十而已》今晚播出大結局。(取自江疏影微博)

有雷慎入！由江疏影、童瑤與毛曉彤主演超夯陸劇《三十而已》，以3位30歲女性視角展開，講述都市女性在30歲這一重要年紀時，遭遇到多重壓力的故事，貼近現實生活情節，引發女性觀眾共鳴，今晚播出第43集大結局，更是瞬間衝上微博熱搜榜！

《三十而已》今晚結局帶著淡淡遺憾，由童瑤飾演的完美女性顧佳，她的老公許幻山為討好小三林有有的舉動付出代價，因為煙火廠發生死亡事故，讓他坐牢成為階下囚，最後在顧佳探望他時，提出離婚。

而顧佳在探監時與許幻山無語對視的這一幕，更是讓不少觀眾淚崩，紛紛留言「我哭了，為什麼好的不知道珍惜，沒有了才後悔呢」、「看了這段真是看哭我了，雖然我還沒結婚」。

由江疏影所飾演的漫妮，結局更是叫人意外，決定遠離上海出國讀書，追求更好更強大的自己；而毛曉彤演出的鍾曉芹不僅與前夫復合，還再次懷孕，是三位女主角中最幸福結局。

(中時新聞網)