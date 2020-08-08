主演群邱品程（左起）、呂晉宇、初孟軒、商鼎在片中演出同學。（盧禕祺攝）

孟翔演出英文老師，跟主演群的同學們有對手戲。（盧禕祺攝）

劉爾金（左起）、雷蒙、劉明勳將演出名嘴團，挑戰無台詞戲碼。（盧禕祺攝）

王皓（左三）演出黑道組頭，將惡勢力帶進校園。（盧禕祺攝）

由杜榮峰執導，集呂晉宇、邱品程、晏柔中、商鼎、方琦等新生代演員，和資深藝人王皓、梁佑南、劉明勳、劉爾金、宋少卿等人共同主演的校園電影《青春換日線》，故事探討校園簽賭的金錢遊戲。劇組8日舉行開鏡儀式，梁佑南和方琦母女檔均出席，這是她倆首次合演電影，但片中並沒有對到戲。

梁佑南演出晏柔中的貴婦母親，方琦則飾演晏柔中的同學，與幫派有掛勾，方琦說：「好險沒有跟媽媽對戲，因為媽媽連沒對戲都要求很多，還沒到片場就要在家裡演個幾次給她看，意見很多。」她還說有時跟媽媽一起工作，梁佑南會觀察她的表現然後笑笑的，回家就用很極端的詞罵她，例如「你上節目不笑是在辦喪事嗎」、「講話這麼快是在趕高鐵喔」。

男主角呂晉宇則與晏柔中有感情戲，動作戲則是要跳天橋，還要被法拉利撞飛，而飾演他父親的劉明勳，戲外是配音員片中化身電視名嘴，跟劉爾金、宋少卿組成名嘴團，有安排零台詞即興發揮的戲碼，而曾在經典古裝劇《懷玉公主》中演活「吳應熊」的王皓，這回化身黑道老大，是簽賭集團的頭。

同為星二代的孟翔，是一代大俠孟飛的兒子，他在電影裡演出同學們的英文老師，其實英文老師就是他進入演藝圈前的老本行，演起來順風順水，不過37歲的孟翔遺傳到父親的俊顏，視覺年齡偏低，劇組就靠能突顯成熟風的服裝讓他更入戲。全片預算3500萬，預計明年暑假檔上映。

(中時 )