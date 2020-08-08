賽前中信兄弟陷入4連敗低潮，是本季最長，遇上樂天桃猿相當具有壓制力的洋投卡本特，兄弟打線找回強打火力，全場敲出17支安打，再加上先發投手羅傑斯投出來台代表作，7局無失分好投，助球隊以11比0完封桃猿，也完成止敗任務。

卡本特在賽前被稱為「兄弟殺手」，對戰自責分率僅1.93，不過此戰兄弟找到突破口，3局下半江坤宇安打帶動攻勢，林智勝、許基宏用安打串聯攻勢，攻下第1分；5局下半則由林智勝二壘打開始，接著代打的周思齊一上場就有表現，敲安助兄弟攻下第2分。

兄弟於6局下半攻下大局，陳家駒安打率先站上壘包，隨後桃猿換下卡本特，由朱俊祥接手，不料接著江坤宇也敲安，並靠暴投形成二、三壘有人，詹子賢保送擠成滿壘後，林智勝、許基宏、陳文杰連續安打，一舉攻下5分大局，擴大到7比0領先。

兄弟7局下半又多添1分，8局下半猿隊後援投手張明翔暴投掉1分，陳家駒高飛犧牲打奪下兄弟第10分，隨後代打的蘇緯達又開轟，敲出陽春炮錦上添花，這是他8月以來第1支安打。此外這是他生涯代打第7支全壘打，寫下聯盟新紀錄。

最後兄弟就以11比0完封樂天桃猿，止助4連敗，先發投手羅傑斯表現穩健，僅用99球投滿7局，僅被敲5支安打、無失分，送出5次三振、1保送，投出來台代表作，拿下本季第2勝，賽前他對桃猿的對戰自責分率高達17.36，今日是他相隔3個半月後再拿勝投。

此戰兄弟舉行「龍角散喉糖CHILL K歌」主題日，吸引10991人進場，寫下本季新高，兄弟打線也不負眾望，江坤宇、林智勝、陳家駒都有3安猛打賞表現。

卡本特此戰先發5.1局就退場，被兄弟打者敲出9支安打、失3分，有2次保送，不過也拿下7次三振。

(中時 )