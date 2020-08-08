郭克銘、李恆隆不服羈押提抗告 高院裁定出爐 20:552020/08/08 中時新聞網 張孝義 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郭克銘、李恆隆不服羈押提抗告 北院裁定出爐（圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委集體貪瀆案中被羈押前太流負責人李恆隆、政治公關郭克銘，向台灣高等法院提起抗告，高院8日評議後，裁定全數駁回。 李恆隆及郭克銘的抗告狀則是深夜才送達北院，高院在晚間11時45分收狀。 據了解，李恆隆及郭克銘7日與丁復華、林家騏被檢調提訊，丁、林在7日下午就送回北檢複訊，李、郭則與檢察官約定10日星期一再到檢方複訊。 高院認定李恆隆、郭克銘有逃亡之虞及勾串證人、共犯之虞，地院裁定並無違誤，有羈押必要，裁定駁回抗告。 (中時新聞網) #抗告 #郭克銘 #李恆隆 #裁定 #羈押 也許您會感興趣 推薦閱讀 趙正宇改判羈押 罷王粉專要王浩宇踹共 14:572020/08/08 政治 立委涉貪蘇震清等4人遭羈押 不服裁定今提抗告 20:042020/08/07 社會 北院裁定羈押禁見趙正宇 理由：有逃亡串證之虞 15:082020/08/08 社會 立委羈押抗告高院審酌 北檢枕戈待旦沙盤推演 12:432020/08/07 社會 立委收賄案抗告結果出爐 趙正宇交保撤銷 20:462020/08/07 社會 SOGO案》五涉貪立委相挺李恆隆發言全紀錄 15:002020/08/08 財經 涉施壓陽明山國家公園管理處 立委趙正宇更裁羈押禁見 14:112020/08/08 社會 拚父親節回家團圓 遭押立委陳超明提抗告 16:282020/08/07 社會 立委蘇震清及廖國棟不滿被押 也提抗告 14:092020/08/07 社會 收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 04:102020/08/07 社會新聞 社會熱門新聞 台南怎麼了？日商墜樓慘死2樓露台 曾1天發生11起輕生案 - 社會 郭克銘、李恆隆不服羈押提抗告 高院裁定出爐 - 社會 獨／父愧疚女兒少時喪母 美女主播淚崩感謝 - 社會 房子租給泰女當炮房「9天接40客」23歲鮮肉男慘了 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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