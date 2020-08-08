立委集體貪瀆案中被羈押前太流負責人李恆隆、政治公關郭克銘，向台灣高等法院提起抗告，高院8日評議後，裁定全數駁回。

李恆隆及郭克銘的抗告狀則是深夜才送達北院，高院在晚間11時45分收狀。

據了解，李恆隆及郭克銘7日與丁復華、林家騏被檢調提訊，丁、林在7日下午就送回北檢複訊，李、郭則與檢察官約定10日星期一再到檢方複訊。

高院認定李恆隆、郭克銘有逃亡之虞及勾串證人、共犯之虞，地院裁定並無違誤，有羈押必要，裁定駁回抗告。

(中時新聞網)