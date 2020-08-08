《我的老闆是隻貓》演員李齊(左起)、袁子芸、嚴正嵐、張睿家、唐振剛齊聚開鏡拜拜儀式。(七十六号原子提供)

張睿家、嚴正嵐、唐振剛、李齊、袁子芸共同演出的奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》日前開鏡，張睿家將演出「貓妖」，家中養了四隻貓的他是可以說是百分之百的貓奴，接下此劇更開始觀察牠們的反應，除了想從貓的視角來看人類，還奪下貓吻「譬如吻戲，我就很想真實的去了解貓對親吻感受，所以跟我的四隻貓輪流對戲。」

《我的老闆是隻貓》劇情描述張睿家演出的貓妖為了報答劇中嚴正嵐幼時救他的恩情，於是留在人間暗中資助她長大成人，並成立公司僱用她培養接班能力，沒想到她卻為了完成爺爺願望而準備努力相親把自己嫁出去，這時張睿家也才意識自己已愛上了親自精心培養的女人，因而惹出情感風波。

張睿家為了塑造完美「貓妖」形象，特別與家中四隻貓做拍攝前的特訓，他把自己與四隻貓關在房間裡12小時，細細觀察貓咪吃飯、喝水或碰到各種狀況的反應，要自己「百分百神複製愛貓」。最特別是為了劇中吻戲的準備，他形容在家與貓對戲時發現如果直接親，貓是一定會反抗，「必須壓低自己的姿態慢慢接近，再讓貓反覆檢測，降低防備後才有機會親到他」。

而女主角嚴正嵐這回角色將呈現幹練成熟，她為此特別關注《雖然是神經病但沒關係》的徐睿知，也參考了她在戲中的妝感「我特別使用霧面口紅，指甲也做了很長的光療延甲，希望能展現氣勢感」。這回她也將在劇中與張睿家談情，笑說「印象中都是和女神配搭，很擔心他見了我會不會傻眼貓咪。」實際接觸後嚴正嵐反倒認為張睿家是可愛的「貓系大男孩」。

此外，唐振剛劇中將演出「蛇妖」，為此特別看了許多蛇貓打架的影片，並把「金剛眼鏡王蛇」當作自己的原型去想像，已在另部戲劇《妖怪人間》演過妖怪的他，期望能收集各種妖怪人物演出。而李齊則是演出「狗妖」，因原型是哈士奇，所以找了很多關於哈士奇的影片，還特地到狗狗運動公園觀察哈士奇的習性。劇中與嚴正嵐演出閨蜜的袁子芸則為熟悉彼此私下曾約在咖啡廰碰面，她笑說兩人當時有點像初次見面相親的尷尬，好在發現彼此有看動漫的共通興趣。

《我的老闆是隻貓》由七十六号原子與維恩原創國際共同出品，犢影電影公司製作，導演為曾因《翻牆的記憶》獲得金鐘獎最佳導演的姜瑞智所執導故事背景將加入超自然因素，形成獨特的世界觀。該劇預計於2021年第一季上檔。

(中時 )