既是醫療專業人員也是癌症患者的柳營奇美醫院創院院長曹朝榮醫師，深感民眾罹癌後既惶恐又茫然的心情，加上對癌症的認識多是一知半解，常造成病急亂投醫的情形發生，有鑑於此，花了10年完成《當癌症來敲門》一書，8日父親節當日於台南市美術館舉辦新書發表會。

根據衛生福利部資料，2019年國人死因排行榜，癌症仍然位居榜首，蟬聯38年國人死因的第1名，奪走了5萬232條人命，人數再創下新高，占所有死亡人數28.6％，死亡率亦上升1.8％，55歲以上的高齡族群就占了全年癌症病患的8成5。

已逾退休之齡仍在臨床服務的曹朝榮說，這麼多年來在癌症醫療第一線工作，觀察到很多人對癌症與治療沒有正確認識，社會又充斥著誇大不實的治癌產品、民俗偏方，病人常在病急心慌下，接受這些不正規的方法，導致性命受威脅，讓他感到心痛。

「這本書不是癌症的百科全書，也不談診療的細節。」曹朝榮說，期待這本書是一座橋梁，讓讀者讀後能了解正規、實證的癌症醫療，在生活中持續獲取癌症新知、增進辨識資訊真偽的能力。

「面對癌症的恐懼、焦慮，我也體驗過，但唯一的出路，就是用正確的方法去面對它！」曹朝榮強調，知識就是力量，面對癌症，有正知正見才能在驚恐慌亂中穩住心緒。

曹朝榮說，出版《當癌症來敲門》這本書最重要的目的，就是希望讓一般民眾，尤其是罹癌病人和家屬在接觸比較專業的知識或專業網站之前，有此書做為橋梁，了解正確的癌症知識、醫療方式與歷程、以及生活上必需注意的事項等。

(中時 )