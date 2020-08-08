台灣新冠疫情再起，且讓人匪夷所思的是，近日更是出現多起由台出境卻被驗出陽性反應的案例，不僅感染源難以調查，也引發是否有社區感染、隱藏許多無症狀患者的隱憂。而彰化衛生局與台大公衛學院合作，自6月13日進行「萬人血清抗體檢測」，如今傳出多名「抗體陽性者」，也讓社區感染疑慮再起。對此彰化縣衛生局長葉彥伯表示將在本月25日公布期中報告，更語帶玄機表示「如果都是陰性，需要做期中報告嗎？」

根據《聯合新聞網》報導，葉彥伯表示檢驗人數已過半，將在8月25日進行「期中報告」，全部檢測結果則必須等到9月過後，但期中報告的樣本已經具有一定的代表性。

本月1日彰化比利時工程師確診新冠肺炎，由於該工程師入境台灣已達2個月，感染源也讓指揮中心傷透腦筋，無法判定到底是境外或是本土；5日又有一名赴港台女確診，同樣讓指揮中心傷透腦筋，也引發大眾對於社會上是否潛伏著許多無症狀患者的疑慮。

(中時新聞網)