有鑑於國外疫情不斷，國內也漸出現不確定零星個案，目前感染源尚未釐清，南投縣政府動員衛生局、警察局、觀光處等單位組成防疫宣導團，8日前往日月潭、清境等知名風景進行防疫宣導，呼籲民眾落實防疫措施，維護自身健康。

疫情期間許多民眾無法出國旅遊，國內各景點湧現許多旅遊人潮，尤以日月潭風景區從向山遊客中心到水社碼頭一帶，沿途可見許多民眾騎乘自行車、散步、拍照，有配戴口罩民眾僅約2成，防疫宣導團由衛生局保健科長鄭綉錦帶隊，手持宣導立牌，以迷你大聲公沿路呼籲民眾配戴口罩。

經宣導後，約有7成民眾將口罩戴上，但部分民眾沒戴口罩出門，宣導團也提醒，若無配戴口罩，須保持室外1公尺、室內1.5公尺以上的社交距離，確保自身與他人安全。

鄭綉錦表示，中央流行疫情指揮中心已宣布，民眾出入人潮擁擠或密閉空間時，一定要戴上口罩，並養成勤洗手等衛生習慣，才能將感染風險降到最低。

南投縣政府指出，除了各風景區外，縣府也在各鄉鎮黃昏市場及夜市，規劃10場次宣導活動，呼籲店家及從業人員務必戴上口罩，縣府也展開為期一週的宣導期，宣導期過若無改善將可開罰，請民眾重視。

(中時 )