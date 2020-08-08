韓國連日暴雨造成淹水、土石流等災情，至今已有21人不幸喪生、11人失蹤，受災人數逾3000人；氣象廳預估續有強降雨，濟州以外所有一級行政區土石流警報都轉為最高等級。

韓聯社報導，據中央災難安全對策本部統計，1日至今已有21人死亡、11人失蹤、7人受傷，包括昨天晚上全羅南道一處土石流造成的4人死亡、1人失蹤。

若加上因水壩固定作業意外落水及船艇翻覆事件，一週內死亡、失蹤人數共計39人。

1日至今共有1853戶、3059人受災，目前仍有1433人暫住在體育館、養老院、地方會館或親友家中。

雨勢也使各地交通受限，共51處道路封閉，鐵路5條路線部分暫停營運，高速鐵路也有部分路段暫停營運。

氣象廳發布強降雨預報後，山林廳今天中午也將濟州以外的16個一級行政區的土石流警報等級提高至最高的「嚴重」等級；濟州道則維持「注意」等級。

韓國總統文在寅昨天宣布將京畿道安城市、江原道鐵原郡、忠清北道忠州市、堤川市、陰城郡、忠清南道天安市及牙山市，指定為暴雨特別災區，由中央政府補助地方賑災所需費用的5至8成，並提供民眾救災補貼、公用事業費用減免等優惠。

(中時新聞網)