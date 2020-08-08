美國國家情報總監辦公室（ODNI）7日發表聲明，公布對外國政府干預11月美國總統大選的評估結果，而當中指稱，大陸認為川普總統「不可預測」，不希望看到他連任。川普本人則對此回應說，大陸「很愛」他敗給民主黨對手拜登，「若拜登當總統，中國將會統治我國。」

ODNI的國家反情報與安全中心（NCSC）主任伊凡尼納（Bill Evanina）在聲明中說，美國情報部門的評估是，大陸認為川普「不可預測」，不希望看到他連任，俄羅斯則正在力圖「詆毀」拜登，而伊朗正試圖破壞美國的民主機構。

伊凡尼納指出，在11月美國大選之前，大陸一直在擴大其影響力活動，力圖影響美國的政策走向，並對反對北京的政治人物施加壓力。評估說：「他們強烈譴責川普政府應對香港問題及TikTok問題的做法，是因為認為這樣可以影響選戰。」

而對於俄羅斯，評估則稱，由於拜登在歐巴馬政府時期曾支持反對俄國總統普丁的勢力，俄方對拜登抱有反感，正透過社群媒體等支持川普連任。

在NCSC公布評估結果之後，川普陣營和拜登陣營互指對方受到外國的支持。川普表示：「中國很愛我們的選舉結果是，川普敗給了『愛睏喬．拜登』。他們夢想擁有我國。若拜登當總統，中國將會統治我國。

川普還自誇與大陸打了貿易戰，「我從中國手中拿到數百億美元」，相較之下，「如果中國與拜登主政的美國達成協議，他們將會擁有我國。」

(中時 )