施名帥痛失愛妻在家借酒澆愁。（LINE TV提供）

連俞涵親自上陣拍車禍戲。（LINE TV提供）

LINE TV與酷斯本媒體聯合製作推出的《黑喵知情》，每週日晚間10點在LINE TV、民視無線台療癒播出。女主角連俞涵飾演施名帥老婆「佩珊」，同時也是在網路上頗富盛名的寵物溝通師「黑喵知情」，不料首集播出即發生車禍領便當，讓觀眾超錯愕。連俞涵透露，大家可以在劇中不時尋找到「佩珊」，「因為羅鈞（施名帥飾）太想佩珊時，佩珊就會被天地召喚」，即將播出的第二集還有她酒醉哭花臉的模樣。

劇中連俞涵在結婚紀念日當天，開車趕赴餐廳與老公施名帥見面卻遭逢車禍，畫面上雖然只有短短37秒，但為求逼真，劇組請來車技老師指導，全程由連俞涵親自上陣拍攝。連俞涵說，雖然早早有駕照，但很少開車上路，這是她首次體驗車技表演，反應慢半拍的她拍戲當下完全不緊張，拍完才意識到拍的是一場車禍戲，驚呼：「我就這樣上了？」她透露當時車技老師是「綁在門上」，老師控制油門，她控制方向盤，「我們繞了滿多次，正式車拍2、3次就過了」。她自認開車反應慢，自嘲：「拍完這場戲更確定自己不要開車上路比較好。」

即將播出的第二集中，施名帥痛失愛妻，一臉悲傷地佇立在告別式會場，突然眾多流浪貓狗逐漸聚集在會場，羅鈞感受到混亂的雜音而昏倒。之後羅鈞在家借酒澆愁，開始聽到家中黃金獵犬「小小」、天竺鼠「阿喵」的聲音，寵物們抱怨「好想出去散步」、「我的南瓜都臭臭的，也不幫我換」、「沒用的男人」，羅鈞一度以為是喝酒出現幻聽。佩珊（連俞涵飾）過世後，也不時出現在羅鈞的回憶中，包括在KTV喝醉嘔吐，被羅鈞發現帶回家照顧，佩珊醒來發現酒醉糗態盡出，哭喊「很丟臉」，嚇到一旁的羅鈞。連俞涵透露，醉酒戲是她拍《黑喵知情》的首場戲，笑說：「拍攝時沒有真的喝酒，導演很詳細說明喝酒的境界，羅鈞則一直在後面唱KTV！」

《黑喵知情》是以「寵物溝通師」為背景，串起所有故事，並帶有一些懸疑色彩，透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係的療癒系戲劇，獲文化部「109年度超高畫質電視節目製作」補助，主演卡司集結施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、陳以文、尹昭德、蔡燦得、梁正群、程予希、夏大寶、姚愛寗、陳家逵及特別演出高慧君。

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(中時 )