民視娛樂節目《娛樂超skr》製作父親節特別企劃，訪問《多情城市》演員郭亞棠、張哲豪以及藝人杜忻恬、郭忠祐、余思達、紀詠勳、黃沐妍等人，大家也難得感性在節目中對爸爸告白。

藝人郭亞棠爆料平常跟爸爸的關係好像是朋友一樣，只是愛女心切的郭爸爸，從她就學期間就一直阻止談戀愛，結果她高中偷交男朋友，想分手卻分不掉，還遭對方威脅：「妳要分手，我就跟妳爸爸說妳偷交男朋友！」嚇到郭亞棠馬上回家跟爸爸坦承。她記得告解當下是哭到痛哭流涕，還好爸爸沒有多說什麼，馬上約了男同學將事情圓滿結束。郭亞棠也透過節目謝謝爸爸在她忙拍戲時，總會煮美食讓她補身體，也祝福爸爸身體健康。

另一位《多情城市》演員張哲豪則表示從小就活在爸爸陰影下，因為爸爸真的太帥了，所以從小到大張哲豪都被說「你爸這麼帥，怎麼你長這樣」，讓他非常傷心，但也因為爸爸又帥又優秀，會拳擊、柔道還有雙節棍，也成為他學習的對象。

拍金鐘劇《無主之子》演活越南籍移工的余思達，表示從小就是體育健將，常常參加全國性比賽，長大後才知道爸爸都有到現場，然後默默離開比賽會場，有一次還注意到他練習鞋已經磨損得很嚴重，默默幫他換了一雙運動鞋在櫃子上，讓他感動到現在。

主持人小路及阿甘表示，父親節常常都會被忽略，希望大家看到影片，傳簡訊也好、打電話也可以，趕快跟爸爸或者身邊愛的人說聲感謝。歌手郭忠祐表示真的是如此，爸爸已經不在了，但會延續爸爸最愛家人團聚在一起的習慣，沒事就跟家人聯絡感情，自己也會在演藝圈努力工作，讓天上的爸爸能夠引以為傲。

(中時 )