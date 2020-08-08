前駐紐西蘭大使介文汲。（取自介文汲臉書）

美國衛生部長阿札爾明(9)日就要抵達台灣，衛福部長陳時中說他夠重要，可以不用居家檢疫14天。對此，前外交官介文汲認為，為了台灣人的健康安全，政府應該婉謝他來台，而台北市長王世堅的反駁，阿札爾來沒有問題，台灣也沒被美國人牽著鼻子走。

介文汲在政論節目《新聞深喉嚨》表示，近來美中衝突越演越烈，美國也似乎打算把台灣拉入衝突衝突中，但政府應該以人民的安全為最高考量，人家會尊重，但台灣卻讓防疫第一線的官員用完全不通的理由幫美國官員開綠燈，甚至有人問介文汲，政府為甚麼要這樣做，甘願被美國牽著鼻子走？

介文汲強調，「我們國家最不需要的就是外國的政府來牽著我們鼻子走，我們要做自己的主人，我們要有自己的主張，我們要把自己人民的生命、財產、健康、放在第一線，如果是這樣子的話，說實話，現在的政府應該婉謝這位部長到台灣來。」

王世堅則反問，外交禮儀裡面，通關禮遇是什麼？「那你說你通關，沒有這樣子的禮遇，那怎麼會有通關的禮遇，連行李都不用安檢。」並反駁台灣什麼時候被美國牽著鼻子走？王世堅還說，如果大陸要統一台灣，台灣放棄跟自由世界國家和美國的連結，這樣才是任由大陸牽著鼻子走。

王世堅指出，美國這個衛生部長來，他是很前面位階的領導人，所以他來有另外一種政治宣示意義。介文汲則回應，「外交是為了自己國家人民的利益來辦外交，你現在把自己國家人民的利益放在危局之下。」

這時王世堅打斷介文汲，「怎麼樣叫危局，他一個人來，在特定的時間，就那麼短暫的時間跟我們重要的部會首長以及總統碰面，這有危及台灣國家安全？」而介文汲則反駁，「危及了人民健康安全」，但王世堅則說，「我們國家安全不只有人民健康，還有我們整個國家的安全，這才是我們要談的最重大的安全」。

(中時新聞網)