阮慶岳的〈山徑躊躇—我的小說拯救計畫〉透過朗讀拯救小說。（北美館提供）

走過疫情，藝術家如何觀察、回應當下的環境與議題？由蕭淑文與客座策展人耿一偉共同策畫《藍天之下：我們時代的精神狀況》以臨場性作品為基礎，不僅於把黑盒子裡的表演搬到白盒子裡，而是希望從行動中沉思，透過參與、互動，讓觀者體驗後疫情時代的日常。

台北市立美術館（北美館）館長林平指出，疫情中的今年6月，北美館反而迎來了10年來的新高觀展人次，希望在後疫情時代，觀眾也走入美術館感受不一樣的藍天假期，此次《藍天之下：我們時代的精神狀況》均是疫情期間熱騰騰新出爐的創作，策展人蕭淑文指出，此次策展希望作品不只是靜靜在那裡，而是透過知識份子的姿態回應現狀，與參觀者互動。

客座策展人耿一偉表示，此次不僅是創作的跨界，對觀眾而言亦成為展覽的一部分，擴展出不同的觀展經驗，他自己認為12組創作可視為電影原聲帶的12首歌曲，「講述的可以是一個女孩的自我覺醒之路」；另也可以用星座來展開：土、風、火、水象都不缺。他以自己的觀展詮釋指出，這是一個開放式的展，每個人可以找到自己的感受和詮釋方式。

12組藝術家和作品，多有互動參與情境，陳亮璇＆致穎的〈手勢II〉從90年代的殭屍電影，抽取手勢、畫符等儀式，對應今日疫情，文明社會裡仍有很地方性的守護信仰與文化景觀，現場有3台機器可印出符紙，為觀眾保周身平安、疫病退散。

阮慶岳的〈山徑躊躇—我的小說拯救計畫〉設置了如小學教室的課桌椅，桌的放有大聲公，觀眾可透過朗讀拯救小說，阮慶岳也表示透過回收的課桌椅，也反思知識、文字的崩壞，是否與公利性的教育體制不脫關係？

劇場導演Baboo的〈新！王冠度假村〉將「防疫旅館」放置到美術館，採預約報名制，參與者可「入住」防疫旅館，並依耳機內的指示體驗戴口罩、運動、進入夢境等設定，也藉著展示私生活，反思當代人在疫情隔離中也往往能透過社群媒體曝光生活。

此外，許悔之的〈字．療。〉透過藝術家對談將於現場完成書寫和創作；李明學的〈後—調味群島風情〉以鹽、胡椒、丁香、肉豆蔻等設置出一個沙灘，實則藉著歷史中的香料爭奪，反思疫病和經濟的兩難，也扣問人類的無窮欲望，在歷史中是否學到了什麼？

(旺報 )