「禪武」系列畫作，筆觸乍看簡單，但一幅畫卻可能畫了超過500次。（張鎧乙攝）

以幽默單幅漫畫走紅兩岸的漫畫家蕭言中，自去年起陸續於台北、東京、花蓮等地展出不同於漫畫筆觸的「禪武」系列畫作，廣獲好評。今(8)日「禪武」系列畫作再度於台北開展，引來滿滿人潮，更有粉絲拿出30年前蕭言中簽名的手帕，讓蕭言中看了相當驚喜，他透露，這條簽名手帕隱含當年他與父親的回憶。

蕭言中表示，父親是孤兒，自小他就在父親的耳提面命中長大，「他常常跟我說『至少你們知道自己父母是誰』，提醒我要懂得惜福知足。我從小就想當漫畫家，家人不太支持，但我當上漫畫家第一年，我舉辦一場簽名義賣會，將全數販售所得都捐給了孤兒院，想讓父親知道，沒有白養我這個兒子。」

從小課業成績不好的蕭言中，最大興趣就是畫畫，「人家踢館是吵架，我是會跑到別人家樓下，叫人出來比賽畫畫。小時候仗著自己繪畫技巧好，非常自滿，以為自己是最會畫畫的小孩。直到考上復興美工，第一堂素描課中拿了全班倒數第二，讓我從此不敢自滿，至今也以挑剔眼光要求自己的作品，怕成為井底之蛙。」

如「禪武」系列畫作，筆觸乍看簡單，但卻是經過蕭言中一磨再磨的最終成品。他表示，每幅畫所完成的時間大約是15秒到30秒不等，但一幅畫卻可能畫了超過500次。他以平板為畫布，手指為畫筆，一氣呵成，將僧侶、武俠、神佛凝鍊為線條，極簡筆畫中卻蘊含人物靈動神采。

蕭言中1985年在全國漫畫擂台大賽中出道，著名作品包含《童話短路》、《笨賊一籮筐》等，「禪武」系列則是有別於漫畫畫風的作品。蕭言中期盼，能讓大眾透過「禪武」系列一睹漫畫藝術性，今年11月也預計將帶更多「禪武」系列全新作品至法國巴黎展出，完成巡展計畫。

(中時 )