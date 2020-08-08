李冠毅、曾子益。（華視提供）

曾子益在華視、公視台語台的台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》中，飾演嚴正嵐的男友，面對從商的父親看待他與女友林緹愛一樣「商業化」憤而爆氣，不過戲外曾子益表示，自己的爸爸不會這樣緊迫盯人，恰逢父親節，被問怎麼慶祝時，他難掩落寞的神情說：「其實我沒有慶祝過父親節，跟爸爸一年只見兩次面，清明跟過年。」

原來曾子益的父親長年離鄉背井在對岸工作，所以父親節時，他都只能傳訊息祝福「父親節快樂」，他回憶有一年自己還偷偷掉眼淚，「有一次接近父親節時去大陸找父親，但因為工作的關係需要提早回來，爸爸就開車載我去搭機場巴士，上車後看到爸爸的背影，覺得爸爸真的很辛苦，一個人在外地打拼，忍不住在車上哭了起來。」

曾子益覺得爸爸像是一把大雨傘，「爸爸就是那種風吹雨打我來承受就好，你們好好在傘下玩耍」，雖然他不擅長表達自己的感受，但默默守護家人的那種擔當很讓身為兒子的自己佩服，曾子毅笑說」「每次祝福簡訊他都只會回我『好』或『謝謝』，因為他很怕肉麻跟尷尬！」

同劇的李冠毅表示，自己的爸爸雖然也是話不多的人，不過會很多技藝，他笑稱自己的爸爸像超人，「小時候看爸爸白天要工作，閒暇時還要陪自己這個好動兒去公園打籃球、踢足球消磨體力，就覺得爸爸好偉大」。李冠毅還說他小時候最愛在門邊等爸爸回家的瞬間，因為很像「英雄凱旋歸來的感覺」。今年父親節李冠毅仍選擇在家裡慶祝，因為爸爸比較喜歡待在家裡，「應該就跟平常一樣，一起吃個晚餐或是訂個蛋糕簡單慶祝啦！」

《老姑婆的古董老菜單》本周日晚間(8／9)播出第七集，林緹愛(嚴正嵐飾演)在陸續完成考驗的過程中，逐漸從一個跋扈的大小姐，漸漸蛻變成一位有人情味的大家閨秀，對自己姑婆林淑美(吳秀珠飾演)所住的大稻埕也興起濃厚的感情，決定與自己的僕人王梧安(李冠毅飾演)一起重振大稻埕往日風光。劇中嚴正嵐的轉變也激起戲中男友何文漢(曾子益飾演)的好奇心，也決定留宿林家古厝好好體驗一番，而這一決定也意外揭露姑婆埋藏多年的感情秘密竟然與男友何文漢有關？

(中時 )