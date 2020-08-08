半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2020年7月合併營收達新台幣2.46億元，較去年同期的2.97億元減少17.02％。累計2020年1至7月合併營收為23.28億元，較去年同期減少8.18％。

朋億表示，7月營收雖營收略為下滑，惟中國地區半導體、面板等主要客戶需求仍在，隨著主要客戶持續加速工程施作進度，有助於推升朋億遞延訂單完工出貨認列，挹注旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程服務業績表現，帶動公司整體產能稼動率保持良好水準之上。

根據中國國務院近日公布，中國地區將全力拚半導體產業自主化，釋出免徵十年企業所得稅、加速企業上市融資等措施，創造朋億耕耘中國地區半導體產業良好接單環境。

朋億指出，中國政府釋出半導體相關產業提振政策，有助於帶動半導體產業發展條件，且主要客戶資本支出持續投入並積極提高生產自製率表現，憑藉公司擁有領先同業的高科技製程／廠務設備及工程服務技術能力，並且在兩岸及新加坡地區設立多處服務據點，以及受到國際知名半導體、光電等產業大廠客戶的高度肯定，係有望提升朋億於中國地區市場整體在手訂單能見度保持高水準之表現。

展望2020年第三季，朋億持審慎保守看法。朋億對於中國地區半導體、光電、LED等主要客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務保持良好訂單需求，包括武漢地區長江存儲、華為海思、中芯南方等大型訂單，皆係有望於下半年逐步出貨認列，推升半導體營收比重持續向上成長。

此外，朋億今年除深化既有廠務領域設備研發上，擴充研磨液設備產品推出，並積極跨入應用於高階半導體製程領域的單晶片清洗機設備研發，致力完善從廠務領域進階朝高階製程設備及工程服務，提供客戶一條龍服務的空間並創造接單契機，有望創造集團未來營運更上層樓。

(工商 )