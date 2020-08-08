二極體廠德微科技（3675）今年第二季財報出爐，第二季合併營收為4.14億元，較去年同期成長6％。毛利較去年同期成長39％，營業利益比去年同期成長21％。歸屬母公司業主淨利3,583萬元，較去年同期成長18％，每股稅後盈餘為0.81元。

德微指出，今年第二季整體表現較第一季有大幅成長，主要是工廠產能稼動率與良品率提升。合計今年上半年合併營收較去年上半年成長8％，營業利益較去年上半年成長25％，歸屬母公司業主淨利較去年同期成長20％，每股稅後盈餘為1.31元。

公司表示，自2020年初以來，全球受到COVID-19之威脅，導致許多國家封城停工，各國紛紛壟罩在新型冠狀病毒的陰霾中，而德微能在這低迷的氣氛中，交出一張讓股東尚可接受的營運績效成績單，實屬不易。

德微表示，現在進入第三季，COVID-19並未如預期消失，各國仍籠罩在新冠肺炎的威脅中，且似乎有第二波疫情之可能，各國均謹慎以對此次系統性風險考驗與市場挑戰。面對此系統性風險，德微對疫情發展持續保持審慎應對，公司從今年初已進行超前部署，因應當前疫情之發展。

至今仍持續進行防疫措施，為防疫把關、提供員工健康之職場環境。期盼公司之生產與營運能繼續順利進行，直至疫情趨緩退散消失。此時，德微持續朝著強化產線做努力、提升良品率，增強人員教育訓練等基礎工程，以因應詭譎難預測的市場變化。

德微期待在COVID-19疫情消散後，全球的需求面提升，期待5G、車用電子與AI智能之需求成長，帶動週邊應用對二極體之需求。此時，專注本業經營的德微科技，已預備好，啟動進入下一階段成長之鑰，迎接因新冠肺炎疫情所帶來的新市場秩序與產業競爭力。

(工商 )