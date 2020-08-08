1名女網友日前因天氣炎熱，穿著小可愛逛街，卻慘遭1位騎腳踏車的色伯伯虧說，小姐妳那邊好圓好深喔，女網友頓時氣炸了。(翻自Dcard)

1名女網友日前因天氣炎熱，穿著小可愛逛街，卻慘遭1位騎腳踏車的色伯伯虧說，小姐妳那邊好圓好深喔，女網友頓時氣炸了。(翻自Dcard)

1名美女在Dcard心情版上崩潰留言，她表示日前因天氣悶熱，以小可愛與熱褲穿搭法上街，卻慘遭1位色伯伯虧說，小姐妳的好圓又好深，美女當下氣炸了！她立即繞道而行，不料色伯伯照樣跟著她後面，直到美女走到公車站人多的地方時，這位色伯伯才離去，美女事後也表示，以後不再小可愛穿搭了！

這名美女日前因天氣炙熱，因此以「小可愛」穿搭外出逛街，卻沒想到路上卻遇到1位色伯伯言語騷擾，色伯伯騎著腳踏車，不斷嘴裡對著美女說著，小姐妳的那裡好大巨大、很深等性騷擾，美女趕緊繞道而行，卻沒想到色伯伯竟還不善罷甘休一路尾隨，直到美女走到人較多的公車站時，色伯伯才悻悻然的離去，事後美女與自家男友抱怨，自己以後都不敢以「小可愛」穿搭外出了！

網友紛紛回應，「騎腳踏車的老人都是魯蛇不意外」、「我穿類似這樣在路上真的一些老阿伯會一直盯著看，死盯著的那種，超噁」、「真的噁男！氣死」。也有網友分享自己在車站時，也遇到相同狀況，「我也是！前幾天在火車站遇到的，而且我外面還套了白色外套，不是直接單穿，結果那個老人也是在火車外狂盯著我 直到火車開走他還是一直看，超可怕」、「好白目哦！要是我我會直接罵跨殺小」。

對此，有網友卻提出不一樣的遭遇，「我穿這樣去夜市買燙章魚，結果擺攤阿北直接送我一盒」，也有網友提供方法應對，「妳可以直接回，你雞雞好小、嘴巴好臭、長的好醜」、「是我就衝過去踢他的車讓他摔倒後用力踹他雞雞，再逃跑」、「應該要把那個老人拍下來再報警才對，不然他們不會怕」。

(中時新聞網)