第5屆牧德盃企業羽球排名賽，今在新莊體育館盛大舉行，含專業組7隊共61隊參賽，來了近50家企業董事長來共襄盛舉，參與公司總市值上看16.5兆，約佔台股總市值45％強。

牧德盃這次的獎盃和獎牌設計堪稱一大亮點，是一個獅子頭的圖像，獅子鬃毛的部分是用羽毛球來代替充分兼聚創意和特色，至於為什麼選用獅子，牧德盃總召蔡政羽說明，獅子是萬獸之王能符合企業的形象和權威。

開幕典禮有阿默蛋糕打造的「飛行船」飛到舞台區的「馬祖高粱酒」，蔡政羽說：「這象徵這次比賽連江縣政府跨海合作擴大賽事規模，同時也象徵著企業與體育賽事的結合。」這次參賽的選手紀念品是邀請馬祖酒廠打造的「牧德盃紀念酒」，因牧德理事長是馬祖人，故順便藉由賽事推廣媽祖觀光。

蔡政羽表示阿默蛋糕的標語上寫著：「把簡單做到最好」同時也剛好呼應牧德盃把每一件事情做好的理念，因此阿默蛋糕的飛行船也成了近年牧德盃的代表物。

最後本屆牧德盃賽事由土地銀行和合作金庫分別奪下專業組團體賽冠、亞軍，台塑企業和聯華電子獲得一般組團體賽冠、亞軍。

(中時 )