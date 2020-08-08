未來之星對抗賽今(8)日於台中棒球場展開為期將近一個月的賽事。首場賽由亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊出戰臺北興富發。亞大培訓隊派出前旅美選手曾仁和先發上陣，主投4局無失分，僅被敲出一支安打，飆速150公里，並繳出4K的成績。終場由亞大培訓隊以3比2拿下勝利。

一開局雙方陷入投手戰，一直到第五局亞大培訓隊打破僵局，莊季霖率先擊出一支右外野方向深遠二壘安打，謝葆錡接連安打出安打，再靠著興富發投手不穩連續的三個保送，亞大培訓隊一舉攻下3分。

亞大培訓隊也頻頻走馬換將，輪流讓選手上來熟悉比賽感覺，中繼派出張弘稜、馬嘉佑、林奕丞、藍愷青，合力守住勝利。最終由亞大培訓隊以3比2守住勝利。

湯登凱總教練表示，「今天主要就是輪流讓選手上去調整，因為原定熱身賽都因雨取消，球隊今天才第一次實戰，打者的感覺都還要再調整一下，不過今天投手表現都還不錯，張泓稜今天第二局投球用放的，會再提醒他上場不管是直球或變化球都要全力去丟，打者才不會太容易判斷。」

亞大棒鄭宗哲單場雙安貢獻1打點。（中華棒協提供）

(中時 )