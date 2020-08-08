疫情當前，漫畫家蕭言中居家防疫最大嗜好無他，就是畫畫。去年診斷患有大腸癌末期的他，平日就在醫院、住家兩點間穿梭，病床上畫，在家也畫。在大眾因疫情而重新審視生命時，他更早摸清了創作與生活的意義。

蕭言中表示，當漫畫家30多年，早知道閉關、隔離是什麼滋味，「隔離是一種界線，因為安全考量而限縮在一個地方，但我們過往因創作而不出門一個禮拜、甚至一個月的經驗都有，居家不會不習慣。對我來說，去年就已經在鬼門關前走一遭，真正得病與害怕得病的心情也是完全不同的。」

蕭言中表示，過往畫畫總想著大賣、賺錢，但得病後畫畫，不再在意名利，反而想著如何讓創作在這世上留下痕跡，專注創作也讓他重新感受到畫畫帶來的快樂。目前他致力推動的，就是今年秋天將在巴黎展出「禪武」系列畫作的目標。

蕭言中表示，1990年左右，他曾隻身將自己的作品帶到法國安古蘭展出，向多國漫畫家取經，「當年台灣漫畫環境充斥日漫，我們抱有一種使命感，希望走出有別於日漫的路，視野自然放諸世界，希望不斷向國際介紹我們的作品。現在看到台灣創作者每年都會到安古蘭參展、走向國際，是非常好的事情。」

(中時 )