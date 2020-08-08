新聞深㗋嚨

繼日本女學生、泰國移工、比利時工程師後，再爆日本工程師返國確診，疫情指揮中心遭疑「吃案」。 醫師公會常務理事張孟源表示，這是檢驗方法的差異，建議把標準放寬，陽性的病例數就會增加。

張孟源在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，不管是境外或本土的，都有在台灣待過，都有潛在的危險，這是最基本的一個觀念。那為什麼國內檢查沒有，在國外卻變成陽性？最重要的一個問題就是，檢查的一個方法和一個標準，所謂的陽性、弱陽性或是陰性、偽陰性，是怎麼區別的。

張孟源表示，根據我們定的標準，比方說用RT-PCR循環聚合酶連鎖反應，在檢測的時候有一個Ct值，Ct值我們是定在35以下是陽性，而有些國家可能是37以下都是陽性。這樣就會產生一個問題，比如比利時工程師或日本學生，在日本檢查時，算出來的Ct值是37.8左右，假如是用我們國家的標準則是陰性，以日本的標準可能就是陽性，這就是檢驗方法的一個差異。

張孟源建議，應該料敵從寬，把標準放寬，就是只要Ct值37以下，我們都把它定義為陽性，陽性的病例數就會增加。若Ct值在35到37之間，是弱陽性或偽陰性的話，它的傳染力並不會很強。

(中時新聞網)