未來之星對抗賽今(8)日晚間賽事於台中棒球場，由U23培訓隊對戰U18培訓隊。U18培訓隊派出左投林昱珉擔任先發，U23培訓隊則是由侯羿輔率先主投。林昱珉主投6局，僅被敲出4支安打，飆出4K，終場由U18培訓隊以2比1險勝U23培訓隊。

U18培訓隊首局即展開攻勢，開路先鋒黃勇傳先擊出一支三壘安打，再靠著侯羿輔暴投球回到本壘得分，率U18培訓隊先馳得點。加上林昱珉好投壓制U23培訓隊，力保一分領先。

五局上，U23培訓隊展開反攻，陳建川首先擊出左外野方向二壘安打，林雨力再添一支安打，並靠著湯家豪內野滾地球幫助U23培訓隊追平比數。下半局U18靠著曾子祐三壘安打，再藉著野手守備失誤要回領先，隨後U18啟動牛棚，賴延峰、陳志杰及邱駿威合力守成力保不失，其中邱駿威球速更是飆到151公里，終場就由U18培訓隊2比1拿下勝利。

U23培訓隊總教練謝承勳賽後表示，「今天比賽的張力很好，因為U23集訓時間較短，不過看起來今天投手表現還算穩定，不過野手調整就要再想辦法加強，打擊的感覺還不是那麼舒服，U18今天先發的林昱珉跟後援的邱駿威都很有水準，也期待後面再度交手的表現。」

(中時 )