受到新冠肺炎疫情減少社交活動影響，青少年出門機會跟著減少，在家頻頻滑手機。兒童心智科醫師表示，疫情之後，門診網路成癮青少年爆增，不僅造成情緒上的問題，也影響學習及行為，暑假開學後恐無法順利回學校學習，父母一旦發現孩子晚睡、晚起，凡事得用手機做為條件才能說得動，甚至為了手機說謊及罵人，有可能是網路成癮的跡象，應及早帶孩子接受診斷治療。

馬偕兒童醫院兒童心智科主治醫師臧汝芬表示，3C產品日新月異，功能也愈來愈新穎，對青少年的確非常具有吸引力，暑假本就是青少年網路使用的高峰，今年加上疫情，青少年社交活動減少，不少人就宅在家，閒來沒事不自覺一直滑手機，不知不覺愈滑愈久，到最後不掛在網路上，就不知要做什麼，脾氣甚至變得爆躁，生活也日夜顛倒。

臧汝芬指出，最近門診因網路成癮就醫人數直線增加，令人感到憂心，特別要提醒父母親注意，有些網站甚至有一些不當的影片，容易讓青少年行為出現偏差，如果孩子晚睡、晚起，生活作習不正常，經常是早午餐一起吃，手機不離手，

做什麼事都要以玩手機做為交換條件，情緒易暴怒等，就可能是網路成癮的徵兆，就要特別留意。

臧汝芬說，要讓孩子不要網路依賴，從小就不要讓3C產品變成孩子的保姆，2歲以下更不要讓孩子看手機，平時在家以身做作則，自己也不要動不動就滑手機，家人一天有固定的時間聚在一起時，彼此多說話。孩子若要玩手機，需要有一定的約束，近來，中國政府祭出了《關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，

規定未成年者每日22時至次日8時禁玩，法定節假日每日限玩3小時，其他時間每日限玩1.5小時，另未滿8周歲的用戶無法進行遊戲諸值；相較之外，台灣政府在此一方面較為忽略，應及早重視此一問題。

(中時 )