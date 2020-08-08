繼抖音海外版TikTok之後，川普6日再度下令，45天後將禁止美國個人和實體與微信母公司騰訊進行交易。儘管上述禁令細節尚未公布，但這個動作已經讓美國媒體開始為蘋果公司擔憂。美媒在7日的報導中直指，川普針對微信的禁令可能嚴重影響iPhone手機在大陸的銷售狀況。

報導稱，針對微信的交易禁令很可能包括從App Store內移除微信，而微信又是華人生活中極為重要的應用程式。許多中國人根本不用電話和郵件，不論購物、支付、瀏覽資訊、商務和個人通訊等，首選都是微信。如果不能下載微信，大陸和其他國家的用戶可能因此不用蘋果手機。

然而，中國市場對蘋果來說極為重要，約占蘋果總銷量的20％。因此，有分析師認為，若微信從蘋果應用商店中下架，「可能造成非常嚴重的問題」。

近日有1個線上論壇向用戶提出問題：「如果蘋果手機不能下載微信，大家會放棄蘋果還是放棄微信？」結果意見一面倒，大多數人都寧願放棄iPhone手機。

除了最直接的銷量問外，美媒還擔憂陸方可能展開進一步報復，對蘋果造成更大的打擊。由於目前蘋果的大部分生產流程都在大陸完成，如果陸方瞄準蘋果的出口，勢必影響其全球業務。另外，北京還可能限制原物料供應，比如稀土金屬，這是iPhone製造的關鍵原料之一。

川普的行政命令將於9月20日生效，在這之前還可能出現許多變化。川普可能會退讓，或設定例外條件，蘋果也可能考慮開放作業系統，讓用戶不需通過App Store下載應用程式。

不論如何，如果最終蘋果無法解決禁令帶來的問題，中國的用戶就會轉向國產智慧型手機，最終華為可能因此受益。

(中時 )