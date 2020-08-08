東南亞新冠疫情仍然嚴峻。菲律賓衛生部發布消息稱，截至8日下午4時，菲律賓新增4226例新冠肺炎確診病例，新增死亡病例41例。前一天，菲律賓累計確診突破12萬例，確診總人數超越印尼躍居東南亞第一。印尼為東南亞人口最多的國家，多達2億6960萬，菲律賓人口則有1億0878萬。

菲律賓衛生部8日在一份公告中表示，新冠確診病例總數已上升至12萬6885例，死亡人數達到2209人。同時，新增治癒病例287例，累計治癒人數為67117人。

今年3月，菲律賓曾實施嚴格社區隔離措施以遏止疫情傳播，但從6月起逐步放鬆全國絕大部分地區的社區隔離措施，允許各行業逐步復產復工。由於近期全國新冠確診病例數增長迅速，菲政府8月2日宣布，自4日起在包括首都馬尼拉在內的部分地區重新收緊防疫隔離措施，為期半個月。

菲律賓國家統計局6日公布的數據顯示，今年第二季度菲律賓國內生產總值（GDP）同比下滑16.5％，為1981年有紀錄以來最大同比季度降幅。數據顯示，在受疫情影響較嚴重的幾個經濟部門中，菲律賓交通運輸倉儲業下滑59.2％，建築業下滑33.5％，製造業下滑21.3％。

另據中新社報導，印尼衛生部8日下午通報，該國當天新增新冠肺炎確診病例2277例，累計確診12萬3503例；新增死亡65例，累計死亡5658例。這是繼前一天單日新增2473例、創下該國疫情發生以來最高紀錄後，連續兩天單日新增超2000確診病例。

印尼首都雅加達當天新增686例確診病例，刷新此前一天剛剛創下的單日新增658例的疫情以來最高紀錄。雅加達特區已超過東爪哇省，重新成為印尼疫情最嚴重的省級行政區。

此間觀察家認為，雅加達確診病例連創新高的重要原因是「宰牲節」假期大量人員流動。7月31日是印尼傳統節日「宰牲節」，與週末一連三天的小長假讓數十萬民眾從雅加達返鄉過節後又返回雅加達上班。5月份「開齋節」時，該國政府為防疫曾嚴禁民眾返鄉過節。

面對嚴峻疫情而仍有許多民眾不遵守防疫衛生規範局面，印尼總統佐科威下令軍方介入抗疫，與警方和其他抗疫機構一起，參與衛生規範的執行。此舉表明，印尼軍方將直接介入該國疫情防控，承擔對違反防疫衛生規範者的懲處等任務。

《雅加達郵報》網站8日下午報導，佐科威已任命陸軍參謀長安迪卡（Andika）為該國「抗疫和國民經濟復甦工作組」副組長。7月20日，佐科下令改組原來由抗災部門負責人主導的「疫情防控領導組」，成立了由經濟統籌部長任組長、國有企業部長任執行組長的「抗疫和國民經濟復甦工作組」，下設疫情防控和國民經濟復甦兩個工作隊，負責制定抗疫和經濟復甦相關政策並監督這些政策的落實，監督新冠疫苗開發、協調統籌中央各部門和地方政府抗疫行動、監督抗疫和經濟刺激等方面資金使用等。

(中時 )