最近面對民進黨內陳唐山、蘇震清等人涉嫌收賄爭議，蔡英文總統向黨內喊話「升官發財，請走別路」，但國民黨立委賴士葆質疑，蔡英文都執政4年半了，還在道德勸說，為什麼過去這麼久讓廉政機制全然閑置？￼

賴士葆表示，全台灣都知道「綠色通道」是升官發財唯一的途徑，就莫怪眾人皆汲汲營營地蛻變綠化，讓自己取得升官發財的門票。蔡英文呼籲民進黨用更高的標準要求自己，都執政四年半了還在道德勸說，為什麼過去這麼久讓廉政機制全然閑置？￼為什麼讓政風機構也都沈睡多年？在野黨很多的批評質疑，都被打成抹黑攻擊，掩耳不聽，一再的放縱包庇，以至於等到輿論沸騰，總統出面喊話，才開始做一點事。

賴士葆舉例，楊蕙如操作網軍帶風向的事情鬧得沸沸揚揚，結果檢方沒有傳喚，不起訴結案，執政黨覺得合法，然而民眾的心中自有一把尺，就可想而知「楊蕙如們」還是一樣在各個部會的標案中，還有各個社群媒體的角落活躍帶風向。把李厚慶移除工程會的評委名單，還有很多「李厚慶們」巧立名目、改頭換面側身在其中，兼負任務的護航，將利益輸送給自家人。

賴士葆感嘆，曾幾何時利益迴避變成沈腐守舊的道德觀念，政府帶頭不知利益迴避，不顧吃相的爭相攫取國家資源轉進特定人士的口袋，長期的讓社會處於不公不義，如果執政當局沒有大刀闊斧地自律自清，只是做做樣子，不要以為民眾都是愚昧的，他已經研擬修訂採購法的旋轉門條款，讓評審的機制更公平。

(中時 )