韓國華僑支持罷免黃捷。(取自臉書)

高雄市議員黃捷的罷免運動正式進入第二階段，罷捷團體已在7月31日北上送交罷免第一階段連署書。而罷免黃捷活動也引起海外僑胞關注，甚至有住在韓國的僑胞傳訊息給罷捷團體，幫他們加油打氣，並表示支持罷免黃捷，因為他們也看不下去了。

臉書粉專「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」PO出和海外僑胞對話的截圖，並表示，「來自韓國僑民的加油打氣。而截圖的內容，是一名僑胞感謝他們為了罷免黃捷做出的努力，並希望他們能夠拉下黃捷，這名僑胞還說，在韓國這邊有很多華僑都支持罷免黃捷，還指出因為他們實在也看不下去了。

其他網友則留言回應，「天氣熱大家要多喝水，不是住鳳山只有在此為大家加油大家真的很辛苦」、「辛苦了感謝你」。

除了身陷罷免危機，黃捷最近也要面對時代力量因前黨主席徐永明涉貪帶來衝擊，最近他被詢問到對事件以及黨內去留的看法實，黃捷最終決定是留下來一同打拚，並在臉書曝光高市議會7月開議後，她接下來要努力的目標。

(中時新聞網)