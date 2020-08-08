56歲包偉銘童心未泯，近來迷上玩手遊，化身「手遊魔人」，還同時用3支手機、2個iPad，共5個分身玩遊戲，他表示是因為一個音樂老師的朋友介紹而玩起手遊，一玩就是整夜，老婆劉依純在一旁看了不是滋味。

他原本用手機玩遊戲，卻導致老花眼發作，加上打怪時，需要靈活手指，他笑說：「我很肥的手指頭常常會按錯目標，結果手遊中同盟都會被我害死，出任務時全部死光光！」貼心的老婆則是私下默默買了新的iPad給他，他開心說：「真的好愛老婆，好開心。」

包偉銘先前玩遊戲廢寢忘食，「初期的時候必須要熬夜才能闖關」，劉依純叮嚀：「不要中毒太深，不然睡眠會不夠，營養也不夠。」他提到玩遊戲有樂趣、還能交朋友，甚至還幫劉依純「創角」，他們現也多了共同話題，

而昨適逢父親節，包偉銘欣慰表示，很感謝兒子特別從南部趕回台北慶祝，他這次收到iPad跟ㄧ副老花眼鏡，滿意：「這樣玩遊戲配備都齊全。」他開心想揪劉依純拍照留念，劉依純無奈說：「素顏不想入鏡。」最後拗不過他的撒嬌，開心留下合影。

(中時 )