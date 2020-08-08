音樂劇《搭錯車》將3度巡演，旗艦版2021年2月19、20、21日高雄衛武營歌劇院起跑，2021年2月26、27、28日停靠台北國家戲劇院。飾演「亞叔」的王柏森與飾演「阿美」的丁噹，父女情帶給觀眾感動。在單親家庭長大的丁噹，曾坦言在劇中最大的收穫是與王柏森熟識，私下像父女般相互關心，她在父親節送運動型耳機給王柏森，還傳訊祝「父親節快樂」。

今年父親節，她雖然和王柏森相隔兩地，不過丁噹知道他熱愛爬山，送上驚喜禮物耳機，讓他運動不無聊，還能動邊聽音樂。2人感情融洽，當丁噹太衝、太獨立，他提醒說：「妳是女孩。」也是需要人呵護，讓丁噹感受父親溫暖。

而在劇中飾演阿美「初戀」男友陳乃榮，在台上大方結實胸肌，相當吸睛，他與老婆賴琳恩感情甜蜜，被問到何時當爸？他表示今年下半年到明年《搭錯車》開演，在工作上較忙碌，「目前先著重於專注地把工作百分之百做好為首要目標。」不急變人父。

(中時 )