周興哲8、9日在台北小巨蛋舉辦「你,好不好 巡迴演唱會 DELUXE」台北返場，今年25歲的他，2度攻蛋，昨是台灣疫情解封，首場萬人演唱會，周興哲嗨唱〈Let It Go〉後，開心跟粉絲打招呼：「I love you,guys！」並直說：「今天是全世界第1場萬人演唱會，好久沒看到大家，好感動。」

他先前為演唱會，積極健身、練習唱跳，嗨唱〈That‘s All〉大秀手臂肌肉，在最後還瞬間帥氣撕衣，露出上半身，全場尖叫。他事後興奮問歌迷：「剛剛脫衣服還ok？」台下粉絲大喊：「ok！」他透露為好身材，已吃雞肉好幾週，「其實健康最重要，不用練六塊肌，去年一眨眼就過一年，沈澱很多心情或想法。」

當天適逢父親節，他在台上祝賀所有父親「爸爸節快樂」，「我爸爸今天也來了，爸爸節快樂，他叫我不要拍他了。」並打趣表示「去年小巨蛋是母親節，今年變成父親節。」他的父母日前開心有特別提起這事，意義非凡。

他近期與鄧紫棋合唱〈別勉強〉獲得好評，她特地越洋捎來祝福VCR，周興哲坦言原本嘉賓是鄧紫棋，因疫情現只能透過影片方式互動，鄧紫棋開心：「希望很快可以跟在台上一起演唱〈別勉強〉。」

而昨開唱前，主辦單位嚴格把關安全，從購票就採用實名制，入場簽名登記、戴口罩、酒精消毒等都做足，還發送酒精棉片、口罩以防萬一，保護眾人健康，但也因為入場程序繁瑣，演唱會延遲逾15分鐘。此外，他的父母、哥哥周予天、女友趙岱新低調坐包廂力挺，他2場共吸引2萬粉絲支持，票房粗估吸金4600萬元。

周興哲的女友趙岱新到場力挺。（粘耿豪攝）

周興哲2度攻蛋，在台上又唱又跳。（粘耿豪攝）

周興哲2度攻蛋，在台上又唱又跳。（粘耿豪攝）

(中時 )